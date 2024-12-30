Киев, 30 декабря, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Тарифы на прокачку газа через территорию Украины вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года на фоне остановки транзита российского голубого топлива. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уточняется, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысит стоимость прокачки газа для внутренних потребителей со 160 гривен (414 рублей) до 660 гривен (1707 рублей) за 1 тыс. куб. м. При этом ведомство объясняет данный подъём цен необходимостью компенсировать потерянные средства от прекращения транзита российского газа.

«В 2024 году 85% дохода — это транспортировка газа происхождением из РФ. То есть 15% остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает этого поднятия тарифа», — отметил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа на заседании регулятора.

При этом он уточнил, что в НКРЭКУ понимают, что украинская экономика нуждается во взвешенных решениях.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря заявил, что транзит газа из РФ по территории страны полностью остановят 1 января 2025 года. Он не исключил, что украинская газотранспортная система будет после этого работать, но только не для перекачки топлива из России.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к «Газпрому» за то, что компания не поставляет топливо по одному из газопроводов, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал бредом позицию киевских властей.