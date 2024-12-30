Москва, 30 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одной фразой отреагировала на план Польши построить дорогу к российской границе, чтобы при необходимости быстро перебросить войска.

Zuma/TASS Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Пить уже начали, что ли?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

30 декабря заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Дущик в интервью газете Financial Times заявил, что Варшава намерена построить дорогу к границе с Калининградской областью, чтобы обеспечить возможность быстрой переброски войск в случае необходимости.

По словам замминистра, строительные работы начнутся в 2025 году. Других подробностей он не сообщил.

Ранее обозреватели британского издания The Telegraph в своей публикации отметили, что железнодорожный проект Rail Baltica, который появился благодаря инфраструктуре, созданной ещё Российской империей, может быть использован НАТО в возможной войне с Россией.

Обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко ранее отмечал, что Rail Baltica, «дорога в никуда», которую на деньги ЕС возводят уже 10 лет, стала очень прибыльным предприятием для отдельных причастных лиц. И в интересах прибалтийских чиновников, чтобы этот проект продолжался вечно и никогда не закончился.