Вашингтон, 30 декабря, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В Вашингтоне пройдёт масштабная церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, сообщил действующий американский лидер Джо Байден во время своего выступления.

Джимми Картер

«Мы собираемся провести масштабную церемонию в Вашингтоне по этому поводу», — сообщил Байден.

Глава Белого дома отметил, что подготовка к мероприятию уже началась. В настоящий момент организаторы церемонии согласовывают с родственниками Картера её сроки.

Во время выступления Байден назвал Картера примером того, как жить жизнью, наполненной смыслом и целью. Президент США добавил, что страна и весь мир потеряли «выдающегося лидера, государственного деятеля и гуманиста».

Как передавало ИА Регнум, Картер умер в воскресенье, 29 декабря, на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера, Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

Помимо Байдена, соболезнования выразили избранный президент США Дональд Трамп и бывшие американские лидеры Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

По словам Трампа, американцы должны выразить Картеру благодарность за его попытки сделать жизнь граждан США лучше.