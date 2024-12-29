Штат Джорджия, США, 30 декабря, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Умер 39-й президент США Джимми Картер на 101-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на Джеймса Картера, сына бывшего американского лидера.

Lauren Gerson Джимми Картер

Отмечается, что бывший глава Белого дома скончался в своём доме в деревне Плейнс, штат Джорджия, проведя почти два года в хосписе. По словам внука Картера, Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог».

Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий лидер США. В октябре ему исполнилось 100 лет.

Перед президентством Картер был губернатором штата Джорджия — с 1971 по 1975 год. Во время своего президентского срока Картер сосредоточился на таких вопросах, как экология, энергетическая политика и права человека. Он подписал знаменитый Кэмп-Дэвидский мирный договор между Израилем и Египтом и помог в достижении других мирных соглашений на Ближнем Востоке.

Одним из самых сложных моментов его президентства, отмечают американские СМИ, стал кризис с американскими заложниками в Иране, который случился во время Исламской революции в 1979 году. По мнению ряда историков и политологов, это событие непосредственно повлияло на неудачную попытку переизбраться на новый срок. После президентства, в 2002 году, Картер получил Нобелевскую премию мира.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября прошлого года в возрасте 96 лет скончалась жена Картера, экс первая леди США Розалин Картер. Женщина ушла из жизни в кругу семьи. В качестве первой леди Розалин Картер добилась, чтобы вакцинация детей стала обычной практикой в США. Кроме того, она много занималась благотворительностью, борьбой с дискриминацией женщин и людей с психическими заболеваниями, а также продвигала идеи по улучшению качества психиатрической помощи.