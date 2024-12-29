Москва, 30 декабря, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в причастности к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ и предложил «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять Россию в эскалации.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Тем, кто в чём-то обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало. Натовские военные и наёмники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России», — заявил министр иностранных дел РФ в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о выдвигаемых Западом обвинениях России в эскалации конфликта из-за якобы привлечения военных из КНДР, Лавров указал на агрессивность информационных вбросов со стороны Запада.

«Ответить на них можно кратко словами известной русской поговорки: «На воре и шапка горит», — отметил Лавров и посоветовал всем, кто обвиняет Россию в эскалации, посмотреть на себя в зеркало.

Министр иностранных дел пояснил, что в условиях информационной войны бессмысленно ожидать объективности от представителей Запада.

«Будем спокойно и аргументированно опровергать их антироссийские инсинуации», — резюмировал Лавров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава МИД РФ Лавров, Россия окажет решительный отпор в виде военно-технических контрмер в случае, если США и Североатлантический альянс (НАТО) создадут для РФ новые ракетные угрозы.