Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Шахматист из Норвегии Магнус Карлсен примет участие в чемпионате мира по блицу, который состоится 30–31 декабря в Нью-Йорке. Об этом 29 декабря гроссмейстер сообщил в интервью проекту Take Take Take в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

«Я сыграю как минимум ещё один день в Нью-Йорке. Если у меня получится хорошо, то потом буду играть и во второй день», — уточнил Карлсен.

Норвежский гроссмейстер является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам. Карлсен возглавляет мировой рейтинг шахматистов. Кроме того, он семь раз побеждал на чемпионате мира по рапиду и шесть раз — по блицу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что норвежского гроссмейстера Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк.

Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.