Москва, 29 декабря, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Мошенники стали пользоваться новой версией банковского троянского вируса NGate для обмана пользователей. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фиксируются факты использования злоумышленниками новой версии банковского трояна NGate, нацеленного на российских пользователей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

По их информации, мошенник звонит жертве и предлагает социальные выплаты или другую финансовую выгоду. Для этого требуется перейти по присланной ссылке. На самом же деле по этой ссылке на устройство пользователя скачивается вредоносный файл с троянским вирусом NGate, замаскированный под приложение или один из популярных банков. После его запуска жертве предлагается приложить карту к задней стороне смартфона, ввести свой пин-код и подождать, пока вирусное приложение распознает карту.

Пока жертва держит карту возле смартфона, злоумышленники уже запрашивают выдачу наличных у банкомата.

Как передавало ИА Регнум, мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств. Уточняется, что аферисты убеждают потенциальных жертв переводить деньги на сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. При этом злоумышленники арендуют сторонние карты для зачислений у простых пользователей (дропов), которых убеждают в том, что это якобы безопасно, обещая им лёгкий и легальный заработок.