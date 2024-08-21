Москва, 21 августа, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств. Об этом 21 августа рассказали в пресс-службе ВТБ.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Ранее злоумышленники выкупали карты и после совершения транзакций избавлялись от них. Теперь они стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — привело сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Уточняется, что мошенники убеждают потенциальных жертв переводить деньги на сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. При этом злоумышленники арендуют сторонние карты для зачислений у простых пользователей (так называемых дропов), которых убеждают в том, что это якобы безопасно, обещая им лёгкий и легальный заработок.

«Им гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна», — заявил глава управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

По его словам, такая передача карты в аренду на самом деле является источником большого количества рисков — от попадания в чёрные списки банков до соучастия в уголовном преступлении.

«Многие дропы не задумываются о том, что сами могут стать жертвой мошенников: получив доступ к их данным от их личных кабинетов, злоумышленники могут оформить на них кредиты и оставить в должниках», — пояснил эксперт.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году система дроп-мониторинга ВТБ задержала на счетах дропов более 1 млрд рублей своих клиентов и клиентов других банков.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа пресс-служба Банка России сообщила, что во II квартале текущего года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. При этом 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей удалось отразить, добавили в регуляторе.

Эксперты ВТБ 16 августа раскрыли три схемы злоумышленников, направленные на выманивание личных данных пенсионеров для хищения денег. Для этого они пытаются обманывать пожилых людей, используя темы якобы перерасчёта пенсии, оформления полиса ОМС и несуществующих скидок на ЖКУ.