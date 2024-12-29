Москва, 29 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В «Лаборатории Касперского» порекомендовали владельцам смартфонов оперативно завершать работу мессенджера Telegram в случае перегрева телефона. Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мной был направлен запрос в «Лабораторию Касперского» с просьбой дать экспертную оценку <…>. В ответе компании говорится о том, что пользователям важно следить за состоянием смартфона, если он перегревается — оперативно завершить работу приложения на устройстве», — рассказал Шейкин, слова которого приводит ТАСС.

Также в «Лаборатории Касперского» не рекомендуют использовать iPhone для звонков и переписки по конфиденциальным темам, учитывая проведённое в 2023 году исследование атаки на iPhone. Проблема, появившаяся после обновления мессенджера до версии 11.5.2, затрагивает разные модели iPhone на iOS 18 (разных версий), однако перегрев наблюдается не в 100% случаев.

Подчёркивается, что невозможно определить, связано ли перегревание только с обновлением мессенджера или же с самой iOS, которая специфически работает с ним.

Как передавало ИА Регнум, по словам эксперта Павла Мясоедова, компания Apple собирает один из наиболее широких пакетов данных о личной жизни пользователей. Чтобы хотя бы несколько минимизировать риски передачи своих данных, эксперт порекомендовал внимательно читать все пользовательские соглашения, которые предлагает разработчик, и не подписываться на все предложения. Также в разделе «Конфиденциальность» нужно максимально ограничивать в настройках сбор информации.