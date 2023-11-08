Москва, 8 ноября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Компания Apple собирает широкий пакет данных о личной жизни пользователя — от информации об интересах до паспортных реквизитов. При этом каждый пользователь может сократить риски передачи всех персональных данных самостоятельно. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

(сс) MadFishDigital

Ранее мировой суд в Москве принял решение рассмотреть протокол в отношении корпорации Apple. Компанию обвиняют в нарушении законодательства в области персональных данных. Apple грозит штраф до 100 тысяч рублей за сбор и обработку данных российских пользователей продукции.

По словам эксперта по кибербезопасности Павла Мясоедова, компания Apple собирает один из наиболее широких пакетов данных о личной жизни пользователей. В этом деле опережает корпорацию, по оценке эксперта, только компания Google.

«Они собирают наши идентификаторы, которые хранятся у них постоянно, идентификаторы наших устройств, которыми мы пользуемся и даже тех устройств, на которых отдельно установлены их программные продукты», — отметил Мясоедов.

Как пояснил эксперт, под персональными данными понимаются все данные, которые указывают на конкретного человека. Так, например, только имя и фамилия пользователя не считаются персональными данными. Но если к ним добавляется информация из паспорта гражданина, то картина становится более полной и попадает под категорию персональных данных. По словам Мясоедова, такая информация может собираться компанией как в легальных, так и нелегальных целях.

«В легальных целях она нужна для улучшения качества продукции, а также для маркетинга. Тогда собирают информацию о ваших интересах и особенностях, чтобы в будущем предлагать нужную вам рекламу. В худшем случае — информацию могут перепродавать третьим лицам, что уже выходит за рамки законности», — поделился эксперт по кибербезопасности.

По его мнению, полностью избежать передачи каких-либо персональных данных пользователям яблочной продукции не удастся. Корпорацию уже уличали в нарушениях политики конфиденциальности и передаче данных даже после того, как пользователи, казалось бы, полностью ограничили сбор информации со своего устройства.

«Если вы хотите от этого защититься, то вам нужно пользоваться кнопочным телефоном. А покупая продукцию Apple вы автоматически подписываете пользовательское соглашение. При активации устройства ы даёте право распоряжаться персональными данными в рамках закона причём так, как захочет компания», — пояснил Мясоедов.

Чтобы хотя бы несколько минимизировать риски передачи своих данных, эксперт порекомендовал внимательно читать все пользовательские соглашения, которые предлагает разработчик и не подписываться на все предложения. Также в разделе «Конфиденциальность» нужно максимально ограничивать в настройках сбор информации.

«Там можно снять очень большое количество галочек, после чего количество собираемой информации значительно уменьшится. А также в присутствии умных устройств не распространяться на личные интимные вопросы», — уточнил эксперт.

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв добавил, что корпорация Apple может собирать абсолютно все данные, которые циркулируют и заносятся в операционную систему (ОС) iOS.

«Это данные, которые мы вносим, когда регистрируемся во всевозможных сервисах и приложениях — будь то Госуслуги, соцсети, электронная почта. Разработчики операционной системы могут контролировать все данные, которые проходят через неё», — рассказал Ромачёв.

По его мнению, весьма вероятно, что эта информация будет попадать в третьи руки. Эксперт напомнил, как недавно представитель ФБР признался, что они активно сотрудничают с IT-гигантами.

«Поэтому озабоченность возможностью слива данных не случайна. И пока, к сожалению, основная часть ОС на смартфонах — американская», — отметил эксперт.

При этом, Ромачёв счёл штраф, который грозит американской корпорации за сбор данных российских пользователей, смешным и несоизмеримым.

«Что такое 100 тысяч для Apple, когда у них один телефон так стоит. Это несоизмеримые суммы вообще. Apple однозначно проигнорирует этот штраф, даже не заметит этот пшик», — указал Ромачёв.

В июле ряд российских ведомств заявили о планах запретить своим сотрудникам использовать гаджеты компании Apple в служебных целях. О таких планах рассказали в Минпромторге и Минцифры.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их данным, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, предназначенными для слежки.