Москва, 29 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин повысил ежемесячные выплаты всем ухаживающим за детьми-инвалидами и неработающим до 10 тыс. рублей с последующей индексацией по инфляции. Соответствующий указ 29 декабря был опубликован на портале правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее подобные выплаты в 10 тыс. рублей полагались лишь только родителям детей-инвалидов и инвалидов I группы с детства и опекунам, не имеющим работы или работающим неполный день. Иные категории имели право на выплату в 1,2 тыс. рублей.

Теперь повышенную выплату распространили на все категории. Указом уточняется, что подтверждение ухода за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы будут осуществлять в порядке, установленном правительством России.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 8 июля призвал индексировать выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития и поприветствовал идею того, чтобы средства можно было перечислять не только матери, но и бабушке, если она занимается уходом за ребёнком. Глава государства также указал на необходимость индексирования таких выплат.