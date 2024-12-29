Нью-Йорк, США, 29 декабря, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке. Об этом заявила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) 29 декабря.

Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press Володар Мурзин

Отмечается, что Мурзин одержал победу, набрав 10 очков за 13 сыгранных партий без единого поражения.

«Мне было легко играть с ведущими гроссмейстерами, потому что с ними очень интересно. Я хотел выиграть, мне немного повезло, но всё получилось», — передаёт слова молодого человека FIDE.

18-летний россиянин стал вторым самым молодым чемпионом по рапиду после Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана, который завоевал титул чемпиона по рапиду в возрасте 17 лет в 2021 году.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре российские шахматистки одержали победу по блицу на шахматном турнире Tata Steel Chess India Open в Индии, заняв все призовые места. Первой стала Екатерина Лагно, набрав 11,5 очка. Валентина Гунина заняла второе место с 11 очками, а Александра Горячкина оказалась на третьей позиции с 9,5 очка.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе.