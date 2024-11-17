Нью-Дели, 17 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Российские шахматистки одержали победу по блицу на шахматном турнире Tata Steel Chess India Open в Индии, заняв все призовые места. Первой стала Екатерина Лагно, набрав 11,5 очка. Валентина Гунина заняла второе место с 11 очками, а Александра Горячкина оказалась на третьей позиции с 9,5 очка.

Lennart Ootes / Tata Steel Chess India Open

В мужском турнире по блицу призерами стали норвежец Магнус Карлсен, он получил 13 очков, американец Уэсли Со с 11,5 очка и Арджун Эригайси из Индии, получивший 10,5 очка. Россиянин Даниил Дубов, набравший 9 очков, занял шестое место.

Как передавало ИА Регнум 5 ноября, российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не жалеет об уходе из спорта, но всегда готов вернуться. По его словам, шахматы — это тот вид спорта, куда можно возвратиться.

22 сентября генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ FIDE снять санкции с российских спортсменов, заявил, что организация не свободна от политизации спорта. Также Песков поблагодарил страны, которые поддерживают Россию, и выразил надежду, что работа над снятием санкций со временем даст результаты.