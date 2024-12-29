Самара, 29 декабря, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с участием трёх легковых автомобилей на трассе М-5 в Самарской области. Об этом 29 декабря рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

ГУ МВД России по Самарской области

По словам источника, столкновение иномарки, ВАЗа-2107 и «Лады Приоры» произошло в районе села Большая Каменка. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Приоры», а также пассажир иномарки, водителя которой госпитализировали.

«Водитель ВАЗ 2107 не пострадал», — отметил он.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают подробности ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря в районе города Бийска в Алтайском крае столкнулись сразу 29 автомобилей. Причиной ДТП стала ограниченная видимость, из-за которой водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и въехал в машину, которая двигалась впереди, что спровоцировало череду столкновений.

Днём ранее два человека погибли и ещё шестеро пострадали в Иркутской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Братска в Тулун. В результате ДТП также пострадали шесть человек, в том числе двое детей.