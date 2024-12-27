Иркутск, 27 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё шестеро пострадали в Иркутской области в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Братска в Тулун. Об этом 27 декабря сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Официальный канал Губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева

«По предварительным данным, погибли два человека, из них один — несовершеннолетний. Всего в автобусе находились 53 человека. Всех пассажиров осмотрели медики», — написал он в своём Telegram-канале.

Кобзев уточнил, что в результате ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей. Четверых человек в данный момент везут в больницы Братска.

По словам главы области, на место аварии выехал другой автобус, который заберёт пассажиров, и работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 декабря один человек погиб и ещё несколько, в том числе пятилетний ребёнок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой на трассе в Кубани. Авария произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский.

Водитель легковушки Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В последнем не было пассажиров, от удара он съехал в кювет.