Запорожье, Запорожская область, 27 декабря, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Взрыв большой мощности прогремел во временно оккупированном Вооружёнными силами Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщил 27 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал громкий объёмный взрыв» — уточнил Рогов в своём Telegram-канале.

Как рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости», взрыв был очень мощный, по городу в жилых домах затряслись стёкла. Природа и последствия взрыва уточняются.

В свою очередь назначенный киевским режимом глава так называемой Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своём Telegram-канале о мощном взрыве в Запорожье на фоне воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Рогов, российские войска сбили в Запорожской области американский истребитель F-16, который использовали военно-воздушные силы для удара по территории РФ.