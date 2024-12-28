Курск, 28 декабря, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) продержали пожилую жительницу приграничного района Курской области Любовь в погребе четверо суток, заняв её дом в качестве позиции.

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«Четверо суток мы просидели в погребе», — рассказала Любовь в беседе с RT.

По словам женщины, её дом оказался выгоден для украинских военных в качестве позиции.

«И вот, чтобы, как они объяснили, не болтались у них под ногами — они нас в погреб», — добавила женщина.

В свою очередь другая жительница приграничья Курской области Людмила Грива рассказала, что провела в погребе более четырёх месяцев. По её словам, через некоторое время ВСУ узнали, где скрываются мирные люди, и нанесли удары по ним ракетой и беспилотником. После этого начался пожар, и женщина вынуждена была бежать. Вскоре Людмилу обнаружили российские бойцы и эвакуировали в сторону Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители курского села Плёхово подтвердили, что украинские формирования расстреливали мирных граждан во время атаки. Глава региона пообщался с курянами в больнице. По словам людей, «украинские оккупанты вели себя как нелюди», расстреливали мирных граждан безо всякого повода.

Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, а также украинских военизированных групп и участников наёмнических формирований, которые расстреляли 7 декабря мирных жителей у колодца в Плёхово.

После этого убийства ВСУ застрелили ещё одного сельчанина возле дома. Затем они заминировали противопехотными минами улицы села Плёхово. В результате взрыва ранения получили трое жителей.