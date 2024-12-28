Донецк, 28 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Российские военные начали использовать в зоне спецоперации новую самоходную артиллерийскую установку на колесном шасси 2С43 «Мальва». Видео САУ опубликовал 27 декабря Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

Кадр из видео

Отмечается, что с применением новых управляемых боеприпасов увеличенной дальности расчёты самоходок калибра 152 мм на колёсном шасси поражают цели на дистанции более 50 км.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938426" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Новые САУ ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 км

Как отметил Telegram-канал «Военный осведомитель», орудие внешне похоже на 2А36 из семейства «Гиацинт», а не на 2А65 семейства «Мста», которое ранее использовали на «Мальве». Новое орудие имеет заведомо более мощную баллистику и запас по некоторым габаритам. Это означает больший потенциал по увеличению дальности.

Отмечается, что новая САУ может быть опытным образцом или серийной машиной, созданной в рамках мобилизационного варианта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря российский военный, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные боятся применения ВС РФ тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк», поскольку она не оставляет противнику шансов выжить.

Когда стреляет ТОС, создаётся вакуумный взрыв, который достигает позиций противника, поражая технику и опорные пункты. На площади в нескольких гектаров создаётся температура до тысячи градусов. «Солнцепёк» может делать выстрелы дальностью до шести - семи километров, хотя усовершенствованные версии ТОС могут стрелять и до 15 км.