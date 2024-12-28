Донецк, 28 декабря, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Российские военные начали использовать в зоне спецоперации новую самоходную артиллерийскую установку на колесном шасси 2С43 «Мальва». Видео САУ опубликовал 27 декабря Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

Кадр из видео

Отмечается, что с применением новых управляемых боеприпасов увеличенной дальности расчёты самоходок калибра 152 мм на колёсном шасси поражают цели на дистанции более 50 км.

Новые САУ ВС РФ поражают цели на дистанции более 50 км

Как отметил Telegram-канал «Военный осведомитель», орудие внешне похоже на 2А36 из семейства «Гиацинт», а не на 2А65 семейства «Мста», которое ранее использовали на «Мальве». Новое орудие имеет заведомо более мощную баллистику и запас по некоторым габаритам. Это означает больший потенциал по увеличению дальности.

Отмечается, что новая САУ может быть опытным образцом или серийной машиной, созданной в рамках мобилизационного варианта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря российский военный, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинские военные боятся применения ВС РФ тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк», поскольку она не оставляет противнику шансов выжить.

Когда стреляет ТОС, создаётся вакуумный взрыв, который достигает позиций противника, поражая технику и опорные пункты. На площади в нескольких гектаров создаётся температура до тысячи градусов. «Солнцепёк» может делать выстрелы дальностью до шести - семи километров, хотя усовершенствованные версии ТОС могут стрелять и до 15 км.