Москва, 28 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Кинопарк «Москино» — удивительная площадка, где собрано все необходимое для кинопроцесса. Об этом заявил актер Никита Кологривый после съемок новогоднего фильма «Небриллиантовая рука».

mos.ru Никита Кологривый высоко оценил кинопарк «Москино»

«Я провел день на съемках. За короткий перерыв между съемками успел тут погулять — все декорации в натурном размере, масштаб поражает!» — сказал актер.

Кологривый добавил, что кинопарк «Москино» объединяет и создателей, и любителей кино. «Приходите и приобщайтесь к нашему русскому искусству кино, почувствуйте себя частью этой индустрии», — отметил актер.

mos.ru Никита Кологривый высоко оценил кинопарк «Москино»

Ранее в кинопарке «Москино» прошла премьера шоу «Соборная площадь». В спектакле задействованы 50 именитых актеров, среди которых Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Екатерина Гусева, Елена Захарова и другие. Руководителем творческой группы является режиссер, продюсер и основатель Нового театра Эдуард Бояков.