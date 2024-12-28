Москва, 28 декабря, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы в качестве наказания за вооружённый мятеж. Соответствующий документ 28 декабря опубликован на официальном портале правовых актов.

ИА Регнум

В статье УК РФ решено выделить новый состав преступления. Если организация вооружённого мятежа или участие в нём привели к смерти человека или другим тяжким последствиям, то виновных ожидают от 15 до 20 лет заключения со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Также за подобное преступление могут лишить свободы пожизненно.

Закон предусматривает изменения в Уголовном кодексе, согласно которым организация вооружённого мятежа или руководство им для насильственного изменения конституционного строя России будут наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Изначально наказание предусматривало от 12 до 20 лет.

Участие в мятеже грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет. Ранее для такой меры нужно было активное участие в беспорядках.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря Путин также подписал закон, согласно которому иностранные граждане за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, будут привлечены к ответственности c наказанием вплоть до 15 лет колонии. Освободить от наказания могут, если подозреваемый способствовал предотвращению ущерба интересам государства.