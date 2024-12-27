Москва, 27 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В Москве оцепили улицу из-за предмета, похожего на противопехотную фугасную мину «Лепесток», оставленную на улице неизвестным. Об этом 27 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что правоохранительные органы взяли в оцепление улицу Плещеева. Предмет лежал прямо на домофоне одного из подъездов.

«Мины часто используют ВСУ. Они очень маленькие и незаметные, но в случае детонации рядом с человеком могут сделать из него инвалида», — отметил канал.

Немногим позже, стало известно, что «Лепесток» оказался учебным. Силовики разыскивают человека, оставившего муляж на улице.

Как передавало ИА Регнум, в апреле ФСБ задержала в Твери двоих мужчин, заложивших под мост муляжи бомб и сообщивших в полицию о готовящемся взрыве. Возбуждено уголовное дело о ложном акте терроризма.

В ноябре 2023 года школу в Москве эвакуировали из-за муляжа взрывного устройства, начинённого обрывками контрольной работы по физике за 11-й класс. Открытую коробку, обмотанную полиэтиленовым пакетом и скотчем, обнаружили в раздевалке, внутри был сотовый телефон с проводами. Из здания эвакуировали 24 человека.