Тверь, 25 апреля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Сотрудники частных организаций, занимающихся транспортной безопасностью, установили муляжи взрывных устройств под двумя мостами в Твери. Возбуждено уголовное дело о ложном акте терроризма, сообщили 25 апреля журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ РФ/РИА Новости

Противоправная деятельность группы лиц пресечена при силовой поддержке Росгвардии, отметили в спецслужбе. Были задержаны двое мужчин. После предъявления обвинения их поместили под стражу.

Обвиняемые изготовили три муляжа самодельных бомб, разместили их под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца и сообщили о готовящемся взрыве, позвонив по телефону.

В противозаконных действиях также подозревается женщина, находившаяся за пределами России. Ей заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

В ФСБ уточнили, что в группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры в ряде российских регионов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее задержали жителя Тамбова, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра. Устроить теракт мужчине предложил представитель проукраинской террористической организации, запрещённой на территории России, с которым тот переписывался в мессенджере.