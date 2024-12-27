Киев, 27 декабря, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований рассчитывают на перемирие с Россией в 2025 году, так как хотят передышки от военных действий. Об этом 26 декабря написала американская газета The Washington Post.

Rick Mave/Global Look Press

«На вопрос о возможном прекращении огня в 2025 году, военные [Вооружённых сил Украины] <…> сказали, что будут приветствовать передышку», — говорится в публикации.

Военнослужащий 33-й механизированной бригады украинской армии Феликс заявил в беседе с авторами статьи, что военные ВСУ истощены боевыми действиями, а его сослуживцы указали на критическую нехватку личного состава на многих важных тыловых должностях, в то время как в пехотных подразделениях осталось считанное число бойцов.

Феликс также отметил, что надеется на то, что после церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнутся мирные переговоры по Украине.

«Так больше не может продолжаться. <…> Если наши чиновники не могут положить конец этому, то, может быть, у Трампа получится», — пояснил он.

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