Москва, 27 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Центробанке оценили стоимость дропперских карт, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам и теневому бизнесу, в 30–40 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Thomas Banneyer/Global Look Press

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5–6 тыс. до 30–40 тыс. руб., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — отметил Шабля. Его слова приводит РБК.

Как отмечают в ЦБ, карты дропов покупают и используют площадки теневых финансовых услуг. Шабля заявил, что это технологически очень развитые площадки, которые не ограничиваются пределами Российской Федерации. Также они называют себя «процессингом» и периодически даже проводят мероприятия с целью вовлечения граждан в теневые схемы.

В планах Центробанка создать новую централизованную систему выявления дропов и передачи данных о таких лицах в банки. Ещё одна задача Банка России — донести до граждан, продающих свои карты неизвестным лицам, что это опасно с точки зрения закона.

Как передавало ИА Регнум, мошенники придумали новую схему для обмана россиян, при которой они арендуют банковские карты у так называемых дропов для вывода на них похищенных денежных средств. Уточняется, что аферисты убеждают потенциальных жертв переводить деньги на сторонние банковские счета и карты с логинами и паролями в банковских приложениях. При этом злоумышленники арендуют сторонние карты для зачислений у простых пользователей (дропов), которых убеждают в том, что это якобы безопасно, обещая им лёгкий и легальный заработок.