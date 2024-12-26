Газа, Палестина, 26 декабря, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Пять журналистов погибли близ больницы «Аль-Авда» в секторе Газа при очередном ударе армии Израиля. Об этом 26 декабря сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что журналисты работали в палестинской новостной сети Quds. Как отмечает телеканал, журналисты рано утром снимали репортаж возле больницы «Аль-Авда» в лагере беженцев Нусейрат в центральной части Газы. Рабочий фургон, в котором приехали журналисты, стоял возле ворот больницы, его атаковала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате работники палестинского СМИ погибли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 15 декабря оператор телеканала Al Jazeera Ахмад аль-Лух погиб в секторе Газа в результате израильского обстрела. Жертвами удара Израиля стали также пятеро сотрудников службы гражданской обороны.

За время боевых действий в секторе Газа погибли 194 журналиста. Власти Палестины осудили преступления против работников СМИ и возложили полную ответственность за гибель журналистов на Израиль и Соединённые Штаты, а также их союзников.

Власти Палестины призвали международное сообщество, международные организации и организации, связанные с журналистской и медиаработой, во всех странах мира осудить совершённые преступления и привлечь виновников геноцида в секторе Газа к ответственности в международных судах.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Позднее президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».