Берлин, 27 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. В Германии сотрудники спасательной службы устроили соревнование между собой по числу погибших за смену людей. Об этом говорится в публикации Bild.

Rolf_Larsen

По информации издания, подобный случай произошёл в городе Унна в спасательной службе Reinoldus. Отмечается, что набравший наибольшее количество смертей за смену выигрывал и получал за это приз.

Однако вскоре кто-то из сотрудников на условиях анонимности сообщил об этом в СМИ. Позже участники соревнования заявили, что «не праздновали» смерть людей, а награда выдавалась за «эмоциональные переживания» на работе. В свою очередь руководство Reinoldus заверило, что предпримет все шаги по недопущению подобных случаев в будущем.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре британское издание писало, что больницы Великобритании со следующего года начнут использовать так называемые «калькуляторы смерти» на основе искусственного интеллекта, которые, по словам исследователей, способны предсказывать дату смерти пациентов. Утверждается, что технология с использованием ИИ способна проводить подобные расчёты в течение нескольких минут на основе результатов электрокардиографии (ЭКГ), анализируя генетическую информацию о структуре сердца и выявляя закономерность в электрических сигналах, чтобы определить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи, возможно, могли упустить.

В октябре в Великобритании рекомендовали внедрить схему «брось и иди» работникам скорой помощи. Отмечалось, что с данным предложением выступила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Так, схема позволяет оставить госпитализированных прямо в коридоре больницы, не дожидаясь их оформления. Данная схема уже внедрена и активно применяется в Лондоне.