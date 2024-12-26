Нью-Йорк, США, 26 декабря, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Некоторые партнёры США начали увеличивать объёмы торговли с Россией, в то время как ключевые союзники Вашингтона не желают соблюдать антироссийские санкции или помогать Украине. Об этом говорится в публикации американской газеты The New York Times (NYT).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Как пишет автор статьи, во время прощальных туров действующий президент США Джо Байден хвастался укреплением альянса США на фоне глобальных кризисов.

«Но альянсы и партнёрства Америки под руководством Байдена были запутанными. В некоторых случаях эти страны подрывали мощь и положение Соединённых Штатов в мире», — считает автор публикации.

Вместе с этим газета отмечает, что такие партнёры США, как Индия и страны Персидского залива, наращивают импорт нефти из РФ «в рекордных объёмах», а европейские страны не хотят соблюдать режим антироссийских санкций. Кроме этого, крупнейшие страны ЕС провалили задачу наращивания военного производства на случай, если будущая администрация решит сократить поддержку киевского режима.

По мнению автора статьи, Байден во время своего президентства делал ставку на людей, которые приносили лишь проблемы для Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что всё больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства.

7 ноября глава государства заявил, что сейчас формируется новое мироустройство, которое не будет похожим на то, что было до этого. По словам Путина, на фоне этого предстоящее двадцатилетие будет тяжелее, чем прошедшее.

Глава государства 24 октября на заключительном заседании саммита БРИКС рассказал, что переход к справедливому мироустройству проходит непросто, так как этому процессу пытаются помешать. Становление многополярного мира тормозят силы, которые привыкли доминировать над всем и вся, пояснил президент РФ.

В сентябре 2022 года президент России отмечал, что Запад стремится сохранить выгодный только для него мировой порядок и подстраивает под это выдуманные правила. Однако, по его словам, в мире за последние годы произошли тектонические изменения и возросла роль динамично развивающихся, перспективных стран, в том числе государств Азиатско-Тихоокеанского региона.