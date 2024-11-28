Астана, 28 ноября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Всё больше стран выступают за построение безопасного многополярного мироустройства, отвергая любые формы расизма и неоколониализма. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократически многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества. Отвергают любые формы расизма и неоколониализма», — зачитал текст приветствия первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Глава государства также отметил, что уверен в том, что мероприятие будет проходить в атмосфере свободных творческих дискуссий, а выдвинутые в ходе него конструктивные предложения окажутся востребованными.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября глава государства заявил, что сейчас формируется новое мироустройство, которое не будет похожим на то, что было до этого. По словам Путина, на фоне этого предстоящее двадцатилетие будет тяжелее, чем прошедшее.

Глава государства 24 октября на заключительном заседании саммита БРИКС рассказал, что переход к справедливому мироустройству проходит непросто, так как этому процессу пытаются помешать. Становление многополярного мира тормозят силы, которые привыкли доминировать над всем и вся, пояснил президент РФ.