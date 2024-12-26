Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге россиянин решил взыскать с супруги 984 тыс. рублей за измены. Об этом сообщила 26 декабря руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что истец попросил взыскать с жены некруглую сумму за моральный ущерб, нравственные и душевные страдания, глубокую депрессию и стресс.

«Владимир просит суд взыскать с Маши 984 000 рублей. Думаете всё? Нет. Сумма меня тоже немножко удивила, но, как выясняется, изначально был миллион. Просто Маша уже выплатила Вове 16 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, о чём имеется расписка», — прокомментировала инцидент Лебедева.

Она также отметила, что назначено предварительное судебное заседание, которое рассмотрит дело.

22 апреля источник в беседе с ИА Регнум рассказал, что пожилой москвич прикинулся пострадавшим в ДТП, чтобы жена перевела ему денег на проституток. Однако мужчине не удалось воспользоваться интимными услугами.

Отмечается, что он отдал 50 тыс. рублей сутенёру-шантажисту в качестве «компенсации» за беспокойство. После потери денег 75-летний москвич обратился в полицию и признался супруге в попытке измены.