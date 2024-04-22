Москва, 22 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Пожилой москвич прикинулся пострадавшим в ДТП, чтобы жена перевела ему денег, которые сам он решил потратить на проституток. В итоге пенсионеру не удалось воспользоваться услугами женщин по вызову, вместо этого он нарвался на сутенёра-шантажиста, которому перевёл 50 тысяч рублей «компенсации» за беспокойство. После потери денег пенсионер обратился в полицию и признался жене в попытке измены. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

10 апреля в полицию обратился 75-летний Алексей. Он объяснил правоохранителям, что днём ранее отдыхал у себя на даче в Дмитровском районе, выпил спиртного и решил развлечься. Мужчина вбил в браузер запрос о поиске девушек лёгкого поведения, а затем выбрал один из ресурсов. Пенсионер позвонил по указанному на странице номеру телефонов, но так и не смог договориться о цене, поэтому просто лёг спать.

Уже под утро его разбудил телефонный звонок. Незнакомец представился Муссой и объяснил Алексею, что он должен денег за якобы забронированные услуги проституток. Звонивший озвучил сумму долга в 50 000 рублей и пригрозил, что знает адрес проживания дочери и внуков пенсионера. Мусса уверял, что ему не составит труда приехать и «выбить» деньги лично. Алексей был серьёзно напуган и согласился перевести «долг» на карту неизвестного. Но необходимой суммы на карте не оказалось, там было всего 21 000 рублей, и все эти деньги мужчина отправил Муссе. Однако незнакомец продолжил требовать оставшиеся 29 000 рублей, сопровождая это угрозами. Чтобы скрыть от близких свой поступок и уберечь семью от грозного Муссы, Алексей пошёл на хитрость. Пенсионер позвонил жене и сказал, что попал в аварию. Поэтому мужчине срочно нужны 29 000 рублей, чтобы уладить конфликт с другим водителем и возместить ущерб. Супруга перевела ему нужную сумму, которую Алексей сразу же перевёл сутенёру. Но на этом история не закончилась, Мусса продолжил угрозы и выдумывал новые причины, чтобы требовать от пенсионера ещё больше денег. Тогда пенсионеру пришлось признаться супруге в своей слабости и отправиться в полицию.

«Поступило заявление от 75-летнего жителя Москвы о том, что путём обмана и угроз его вынудили перевести на неизвестные счета денежные средства в размере 50 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция уже проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве актёра сериала «Король и Шут» обманули при вызове проститутки. Мошенники представились сутенёрами и выманили у артиста 50 тысяч рублей.