Черкесск, 26 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесской Республике правоохранители обнаружили две нелегальные мастерские по переделке оружия. Об этом заявили на официальном портале «МВД Медиа» 25 декабря.

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Отмечается, что двое фигурантов дела организовали две мастерских для переделки гражданского оружия в боевое. Одно из мест располагалось в квартире 29-летнего жителя Черкесска, второе — в гараже его подельника, сообщили в пресс-службе. Ещё двое местных жителей 1987 и 1994 года рождения участвовали в изготовлении и торговле оружием.

«Стражи правопорядка изъяли у подозреваемых четыре автомата, 10 пистолетов, карабин, охотничье ружьё, свыше тысячи патронов, запасные части к оружию и инструменты», — говорится в материале.

Против них возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и незаконном изготовлении оружия. Трое находятся под домашним арестом, ещё один — под подпиской о невыезде.

12 декабря в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором для изменения внешности. Отмечается, что при обыске у двух братьев из Таджикистана нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт, а также накладную лысину и набор контактных линз для смены цвета глаз.

8 ноября источник ИА Регнум сообщил, что у подростка из Луганской Народной Республики при обыске нашли схрон оружия. Отмечается, что 16-летний парень вместе со взрослым мужчиной украл игровую приставку PlayStation и коллекцию дисков, после чего его нашла полиция. В доме правоохранители обнаружили целый склад оружия, боеприпасов и взрывчатки.