Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 декабря, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором для изменения внешности. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, при обыске дома у двух братьев из Таджикистана 39 и 37 лет нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, пристрел с лазерным прицелом, 27 сим-карт. А также была обнаружена накладная лысина и набор контактных линз для смены цвета глаз.

Уголовное дело возбудили о незаконном хранении оружия. На допросе задержанные заявили, что оружие нужно им для охоты, и сделали вид, что не понимают русский язык, хотя имеют вид на жительство в России.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт. Группа была организована в Кизлярском районе. У задержанных изъяли компоненты для изготовления бомбы.

В конце ноября правоохранители задержали двух жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в одном из государственных учреждений республики. По данным следствия, жители села Куруш Хасавюртовского района в июне приобрели компоненты для изготовления бомбы и хотели подорвать её в госучреждении для дестабилизации обстановки в регионе. Они не успели собрать взрывное устройство, так как были задержаны.