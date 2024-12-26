Москва, 26 декабря, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Московский городской суд заочно приговорил наёмника из Бельгии Джетмира Хусейна к шести годам колонии общего режима. Об этом 26 декабря заявила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что бельгиец признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК («Участие наёмника в вооружённом конфликте») и находится в международном розыске. По данным следствия, в марте 2022 года Хусейн прибыл в пункт дислокации тренировочной базы «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» в Львовской области.

«Желая получить материальное вознаграждение, он вступил в Интернациональный легион в качестве наёмника, прошел военную подготовку и дал согласие на своё участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации», — говорится в публикации.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении наёмника ВСУ из Норвегии чеченского происхождения за преступления в Курской области. Отмечается, что наёмник Аслан Очерхаджиев и его подчинённые занимались устрашением, причиняли имущественный ущерб и дестабилизировали деятельность органов власти, а также совершали преступления против мирного населения.

12 декабря прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении грузинского наёмника Торнике Окропилашвили, который участвовал в боях на стороне Вооружённых сил Украины. Отмечается, что наёмник объявлен в международный розыск. В суде также было установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили находился в составе «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за это время он получил около 5 млн рублей.