В ДНР грузинского наёмника ВСУ объявили в международный розыск
Донецк, 12 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В отношении грузинского наёмника Торнике Окропилашвили, который участвовал в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), утверждено обвинительное заключение. Об этом 12 декабря сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Окропилашвили», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наёмник объявлен в международный розыск, в отношении него суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В суде установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили находился в рядах ВСУ в составе «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за это время он получил около 5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наёмника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена. Следствие установило, что злоумышленник в августе 2024 года в составе украинских формирований незаконно вторгся на российскую территорию и участвовал в вооружённом конфликте. Он также получал за это деньги.
28 ноября суд в Донецке заочно приговорил наёмника из Венесуэлы Пальму Вахари Мойзеса Урбину к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне ВСУ.