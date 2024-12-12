Донецк, 12 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В отношении грузинского наёмника Торнике Окропилашвили, который участвовал в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), утверждено обвинительное заключение. Об этом 12 декабря сообщила прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Окропилашвили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наёмник объявлен в международный розыск, в отношении него суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В суде установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили находился в рядах ВСУ в составе «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за это время он получил около 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наёмника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена. Следствие установило, что злоумышленник в августе 2024 года в составе украинских формирований незаконно вторгся на российскую территорию и участвовал в вооружённом конфликте. Он также получал за это деньги.

28 ноября суд в Донецке заочно приговорил наёмника из Венесуэлы Пальму Вахари Мойзеса Урбину к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне ВСУ.