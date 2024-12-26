Якутск, 26 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Пожар в изоляторе временного содержания для военнослужащих в Якутске является тяжёлой историей. Об этом 26 декабря заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Айсен Николаев

«Очень тяжёлая трагическая история… Погибли наши люди, это трагедия для родных», — процитировало его региональное агентство SakhaLife.

По его словам, ведётся расследование инцидента. Комиссия Восточного военного округа уже завершила работу. Началось изучение результатов экспертизы и других материалов.

Глава региона также напомнил, что здание, в котором произошло возгорание, было передано в ведение Минобороны РФ, и ответить на вопросы касательно трагедии могут только там. При этом он пообещал, что по итогам следствия будет обнародована официальная информация.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 декабря в изоляторе здания Военного комиссариата в Вилюйском переулке произошёл пожар. В результате инцидента погибли пять человек, личности которых устанавливаются. Ещё семь человек пострадали, у них выявлено отравление дымом. В изоляторе содержались военные, самовольно покинувшие воинские части. В экстренных службах сообщили, что пожар могли устроить сами задержанные, планируя побег.