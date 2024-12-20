Якутск, 20 декабря, 2024, 04:28 — ИА Регнум. В Якутске ночью 20 декабря случился пожар в здании Военного комиссариата в Вилюйском переулке. Подробности сообщили в оперативном штабе Якутии.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», — пояснили в штабе.

По информации военных, погибли пять человек (личности устанавливаются), семь человек пострадали из-за отравления дымом (их доставили в больницу).

Причина пожара выясняется, на месте работают оперативные службы.

По данным местных СМИ, пожар тушили три часа.

Как сообщало ИА Регнум, в Волгограде в ночь на 20 декабря начался пожар в ресторанном комплексе. Удалось локализовать возгорание на площади 960 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 48 специалистов.

Информация о пострадавших и причине пожара не приводится.

17 октября пожар возник в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. При сварочных работах загорелся короб вентиляции. Всех посетителей гостиницы и расположенного внутри здания ресторана эвакуировали. К ликвидации пожара на площади 0,5 кв. метров были привлечены 22 специалиста.