Якутск, 20 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Пожар в изоляторе временного содержания в Якутске, где содержатся военнослужащие, вероятно, могли устроили сами задержанные. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб.

ТАСС

Он не исключил, что планировался побег.

«Предварительно, военнослужащие подожгли [изолятор] сами, хотели сбежать», — сказал собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 декабря в изоляторе, который находится в здании Военного комиссариата в Вилюйском переулке в Якутске, произошёл пожар. В региональном оперативном штабе уточнили, что в результате инцидента погибли пять человек, личности которых устанавливаются.

Кроме того, при пожаре пострадали ещё семь человек, у которых выявлено отравление дымом. В оперштабе добавили, что в этом изоляторе содержатся военнослужащие, которые самовольно оставили свои воинские части.