Москва, 26 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Газпромбанк выступил одним из организаторов размещения первого на российском долговом рынке выпуска облигаций климатического перехода. Эмитентом выпуска стала компания «Металлоинвест». Облигации выпущены на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения полтора года. Выпуск включили в сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития, сектора устойчивого развития Московской биржи.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дебютный выпуск облигаций климатического перехода привлек интерес широкого круга инвесторов. Облигации приобрели разные группы институциональных инвесторов — банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Доля физических лиц, которые приобрела облигации, составила почти 7% от объема выпуска.

Выпуск прошел верификацию АКРА, что подтверждает соответствие «Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике», опубликованному Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению Банка России и присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA (RU).

«Облигации климатического перехода — стандарт высокой репутационной значимости», — отметил первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

Он пояснил, что компания-эмитент приняла научно обоснованную стратегию климатического перехода, выстроила последовательность КПЭ и выпустила облигации на общекорпоративные цели. По его словам, компания берет тем самым двойное обязательство: финансовое и стратегическое. «Такие выпуски делать нелегко, потому и на рынке подобных им немного — доля в сегменте ESG-облигаций на глобальных рынках составляет всего около 2%», — сказал Шулаков.

Топ-менеджер подчеркнул, что «Газпромбанк» и «Металлоинвест» прошли весь путь по реализации выпуска: от подготовки рамочных параметров и написания эмиссионной документации, до фактического размещения и расчетов.

«Надеюсь, что и полноценный климатический переход состоится, как задумано в стратегии», — заключил Шулаков.