Москва, 26 декабря, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Столичные школы входят в топ-5 мировых лидеров по качеству образования. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчёта о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мэр подчеркнул, что московские школы уверенно занимают это высокое место в рейтинге общего образования. Он также напомнил, что в городе создана уникальная цифровая образовательная платформа Московская электронная школа.

По словам мэра, все школы Москвы находятся в равных финансовых условиях и предоставляют доступное качественное образование. Он добавил, что в городе было построено более 670 новых зданий школ и детских садов.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.