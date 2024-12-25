Москва, 25 декабря, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве темпы строительства по программе реновации будут расти в арифметической прогрессии. Об этом 25 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В этом году мы построили около миллиона жилья (по реновации. — Прим. ред.), в следующим году построим 2, ещё через год 2,5, а через четыре — 3 миллиона», — произнёс он, выступая с ежегодным отчетом перед Московской городской думой.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на санкции, ни одна из столичных программ, включая реновацию, не была остановлена. Новые дома, в отличие от старых «хрущевок» с заниженной энергоэффективностью, строятся по обновлённым энергоэффективным и комфортным стандартам, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Собянин заявил, что программу реновации жилого фонда решено сделать постоянной для непрерывного обновления и строительства нового комфортного жилья. По словам градоначальника, она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.

Позднее мэр Москвы сообщил, что дома, построенные по реновации, потребляют в два раза меньше электроэнергии по сравнению со старым жильём. Подобные условия способствуют существенному снижению углеродного следа в столице. Новостройки проектируют с усовершенствованными инженерными системами и тепловой защитой зданий.