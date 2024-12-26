Новосибирск, 26 декабря, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Служебный автомобиль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова собрал за год 133 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Самым популярным нарушением стало превышение скорости на 40-60 км/ч. Также среди нарушений числится игнорирование разметки, проезд на красный свет и езда по выделенной полосе. Общая сумма штрафов составила более 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе актёра Бориса Репетура, известного по озвучиванию телешоу «Галилео» и в качестве ведущего передачи о компьютерных играх «От винта!», оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года. Его признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»). Утверждалось, что суд лишил актёра водительских прав за пьяное вождение.