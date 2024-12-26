Киев, 26 декабря, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского назвал полной противоположностью царя Мидаса оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом политик 25 декабря написал в своём Telegram-канале.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«В мифологии был такой царь — Мидас. Всё, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. А вот с Зеленским — совершенно противоположная ситуация», — пояснил Дубинский.

Депутат не уточнил, во что превращает Зеленский всё, к чему прикасается.

Царь Мидас является персонажем древнегреческой мифологии, которого бог Дионис наделил способностью превращать в золото все предметы, к которым Мидас прикасался. Из-за этой своей способности царь не мог ни есть, ни пить, поэтому он попросил Диониса лишить его ценного дара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил депутат Рады Дубинский, западные СМИ высмеивают главу киевского режима Владимира Зеленского, что означает начало деконструкции его имиджа. Депутат уверен, что в итоге прекратятся все иностранные визиты в Киев, так как никто не захочет встречаться с «посмешищем».

Кроме того, Дубинский указал, что американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск может помочь отправить главу киевского режима Владимира Зеленского на планету Марс. По словам Дубинского, дающий указания словацким спецслужбам проверить премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в Москву глава киевского режима явно перерос размеры Украины, поэтому самое время сделать его наместником на Марсе.