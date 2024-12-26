Гамбург, Германия, 26 декабря, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Садовнику назначили выплатить штраф за установку рождественской ели с подарками перед детским садом в немецком Гамбурге. Об этом 25 декабря сообщает издание Der Spiegel.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ель

Флориан Шрёдер является потомственным садовником и главой компании, которая выращивает ели и продаёт их в интернет-магазинах. Как рассказал 53-летний Шрёдер, он предположил, что у детского сада нет возможности установить рождественскую ель и вместе с сотрудниками его компании они решили преподнести одну из елей в дар. Вечером Шрёдер с сотрудниками установили ель, украсили её и оставили открытку с предложением провести праздничный концерт.

Однако руководство детского сада решило не устанавливать елку по соображениям "религиозного равенства", поэтому рождественская ель утром вызвала у сотрудников учреждения нервный срыв.

"Это было, как будто ненависть из интернета появилась перед нами в реальном мире", - пояснил директор детского сада.

Суд расценил поступок Шрёдера как незаконное проникновение на территорию детского сада и назначил штраф в размере трех тысяч евро. Мужчина вину не признал и попытался объяснить, что произошло недоразумение, а его действия были направлены на сохранение рождественских традиций. Но судья охарактеризовал поступок Шрёдера, как преднамеренный.

Мнением детей и их родителей в ходе судебного разбирательства никто не интересовался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в некоторых районах Дамаска, где превалирует христианское население, сотни людей вышли на акции протеста после сожжения неизвестными рождественской ёлки в городе Аль-Сукейлабия.

23 декабря восемь человек с оружием подожгли рождественскую ёлку через два дня после её установки. Боевики не позволили местным жителям приблизиться к деревцу для тушения, угрожая оружием, и ушли с площади лишь после того, как ель полностью сгорела. Настоятель христианской общины города Магер Хаддад уточнил, что поджигатели не являлись сирийцами.