Нью-Йорк, США, 26 декабря, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек, включая ребёнка, пострадали в центре Нью-Йорка после того, как такси врезалось в толпу пешеходов. Об этом 25 декабря сообщает телеканал Fox News.

Robert Aakerman Нью-Йорк

Инцидент произошел в канун праздника Рождества, который протестанты и католики отмечают 25 декабря. Около 16:00 по местному времени (00:00 мск, 26 декабря) такси въехало в толпу пешеходов в центре Манхеттена, на Геральд-сквер, возле широко известного культового универмага Macy's.

Отмечается, что автомобиль выехал на тротуар, по которому шла толпа пешеходов. На данный момент не установлено, был ли это преднамеренный наезд, либо несчастный случай. В результате ДТП шесть человек, включая ребёнка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как минимум, три человека находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Водитель такси задержан на месте происшествия. Расследование инцидента продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске. Оперативно оказать пострадавшим медицинскую помощь удалось благодаря женщине, которая, став очевидцем произошедшего, вызвала скорую помощь и до прибытия медиков сама помогала людям. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.