Курск, 25 декабря, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области.

Telegram/Полиция Курской области mvd_46

ДТП произошло около 17:43 мск на улице Пучкова в районе дома 47. Водитель легкового автомобиля Ford Fiesta по неустановленным причинам «допустил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились люди».

По данным МВД, пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Оперативно оказать пострадавшим медицинскую помощь удалось благодаря женщине, которая, став очевидцем произошедшего, вызвала скорую помощь и до прибытия медиков сама помогала людям. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в районе подмосковного Дмитрова. При ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, одного пассажира доставили в больницу с травмами. В автобусе в результате ДТП никто не пострадал.