Москва, 25 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Хельсинкский комитет (Commission on Security and Cooperation in Europe) признан нежелательной в России организацией. Об этом 25 декабря сообщила Генпрокуратура РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение признать деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe нежелательной на территории РФ», — сообщили в ведомстве.

Комитет был создан в 1976 году. Организация находится в Вашингтоне. Её деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

Как отметили в Генпрокуратуре, члены комитета массово распространяют материалы по дискредитации внешней и внутренней политики России, работы российских правоохранительных органов и судебной системы.

На своём официальном ресурсе Хельсинкский комитет разместил просьбу к президенту США Джо Байдену разрешить передачу Киеву ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Генпрокуратура РФ признала Help Heroes Of Ukraine нежелательной организацией. Главное представительство организации находится во Львове и аккумулирует так называемую гуманитарную помощь из США. Представители американского конгресса, а также различные политические и религиозные объединения делают пожертвования для этой организации. Эти средства используются для поддержки украинских формирований.