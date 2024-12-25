Москва, 25 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента, правительство и парламент страны за поддержку во время своего выступления с ежегодным отчётом о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин

«Завершая своё выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что город ставит перед собой крайне амбициозные, чрезвычайно сложные задачи.

«Поднимаем планку всё выше и выше. Это нужно для города, для страны», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является её конкурентным преимуществом.