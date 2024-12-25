Москва, 25 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Москва заняла вторую позицию среди городских экономик мира по данным Всемирного банка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства Москвы в городской думе.

Telegram/Московская городская Дума

«Сегодня Москва — это устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира с учетом последних данных Всемирного банка — это, конечно, большая заслуга», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в мегаполисе на смену дискомфорту «пришла более добрая и удобная атмосфера», а горожане все прочнее связывают свое будущее с Москвой.

«За нашими плечами десятки успешно реализованных проектов, и ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы», — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится лучшим мегаполисом среди других мировых городов. Факторами для этого стали мощная экономика, доступные и качественные образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. Мэр также выразил уверенность в том, что наличие в России города мирового уровня является ее конкурентным преимуществом.