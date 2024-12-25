Москва, 25 декабря, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с депутатами Мосгордумы проект развития столицы в ходе своего ежегодного отчета.

«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии», — сказал мэр. По его словам, в этой битве за человеческий капитал стоит задача побеждать снова и снова. Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш.

«Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия», — подчеркнул мэр. Он отметил, что за прошедшее время было успешно реализовано десятки проектов.

«И ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы», — добавил мэр.

На сегодняшний день Москва — устойчиво растущий мегаполис, который занимает второе место среди городских экономик мира, сказал Собянин.