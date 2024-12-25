Москва, 25 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь с 20:00 до 06:00 проезд в московском метро, МЦК и городском общественном транспорте будет бесплатным. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Он добавил, что на Рождество 7 января метро и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД — до трёх, а 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30.

Также с 30 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной.

Как передавало ИА Регнум 24 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца года в Москве сохранится тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы. По словам синоптика, это обусловлено перемещением воздушных масс. Самая тёплая погода ожидается 24 и 25 декабря, когда температура воздуха будет находиться около 0 градусов, что на 6–7 градусов выше нормы. Он добавил, что в ожидающейся 31 декабря погоде «есть загадка», однако точно можно сказать, что Новый год не будет холодным.